SeaWatch | terza nave nel Mediterraneo sfida aperta al decreto sicurezza e nuove accuse al governo

La SeaWatch ha mandato una nuova nave nel Mediterraneo, sfidando apertamente il decreto sicurezza italiano. Questa mossa riaccende le tensioni tra l’associazione e le autorità italiane, che continuano a respingere le operazioni di salvataggio. La presenza della nave nel mare al centro della polemica aumenta la tensione e crea un nuovo fronte tra chi si oppone alle politiche di Roma e chi le sostiene.

SeaWatch risponde al decreto: una terza nave in mare e la sfida aperta al governo italiano. Una nuova escalation nel Mediterraneo centrale. SeaWatch ha annunciato il dispiegamento di una terza imbarcazione, che si aggiungerà alle navi SeaWatch5 e Aurora, in risposta al recente decreto sicurezza che mira a limitare l'azione delle organizzazioni non governative nel soccorso in mare. L'organizzazione tedesca contesta apertamente le misure, che definisce liberticide e controproducenti, e ribadisce il suo impegno a operare nel rispetto del diritto internazionale, anche a fronte di possibili conseguenze legali.

