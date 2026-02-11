se romeo e giulietta si ribellano a shakespeare

Questa sera il Buratto cambia location: il teatro Verdi di Isola accoglie la sua programmazione serale. Dopo giorni di prove e preparativi, gli attori sono pronti a portare in scena una rivisitazione moderna di Romeo e Giulietta, con un tocco di ribellione contro le versioni classiche. La compagnia si sposta dall’on the road al palco fisso, portando in scena uno spettacolo che promette di sorprendere il pubblico.

Giornate on the road. Almeno per il Buratto. Pronto finalmente a trasferire la sua programmazione serale al Teatro Verdi in Isola. Era ora. Anche se prima c’è un ultimo appuntamento al Munari: “ Romeo and Juliet (are dead) “, progetto di Laura Pasetti dove i due celebri protagonisti shakespeariani se la prendono con il loro autore. Con quel finale tanto crudele. E allora insieme a Mercuzio ripercorrono la propria storia d’amore, fra brani originali e riscrittura. L’inglese è la lingua base. Ma alcuni preziosi collegamenti in italiano rendono comprensivo il lavoro un po’ a tutti. Sul palco lo spettacolo è affidato a tre giovani interpreti: Alessandro Guetta, Eleonora Longobardi, Izaak Hutton. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Al Teatro Delle Arti va in scena “Romeo + Giulietta”, una trasposizione contemporanea del celebre dramma di Shakespeare, interpretata dalla Compagnia dell’Arte sotto la regia di Antonello Ronga.

Romeo e Giulietta - William Shakespeare

