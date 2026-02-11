Scuola | una questione di coerenza concettuale Lettera

La scuola italiana ha avviato una nuova fase con la sperimentazione sulle competenze non cognitive e trasversali, introdotte dalla legge 222025. Il progetto coinvolge alcune scuole che stanno iniziando a mettere in pratica queste novità, con l’obiettivo di valutare come migliorare l’apprendimento degli studenti e la loro capacità di affrontare il mondo reale. Si tratta di un passo importante, anche se ancora tutto da definire nei dettagli.

Inviato da Enrico Fortunato Maranzana - Scuola: è partita la sperimentazione sulle competenze non cognitive e trasversali, introdotte dalla legge 222025. Una confusione concettuale la vizia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

