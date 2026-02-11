Scuola appello alle famiglie per le iscrizioni in città dopo gli investimenti del Comune
Con il termine del 14 febbraio vicino, il Comune lancia un appello alle famiglie di Città per le iscrizioni scolastiche del prossimo anno. Le scadenze si avvicinano e molti genitori si affrettano a completare le pratiche, mentre le scuole si preparano ad accogliere i nuovi studenti.
Mancano pochi giorni alla scadenza del 14 febbraio, termine ultimo per procedere all’iscrizione dei ragazzi al prossimo anno scolastico. Un appuntamento importante per tante famiglie, che a Casapulla possono contare su un’offerta formativa supportata da investimenti dell’Amministrazione Comunale.🔗 Leggi su Casertanews.it
Scuola, via alle iscrizioni 2026-27: guida completa per le famiglie tra scadenze e domande
È aperta la finestra delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026-27.
Scuola dell’infanzia, al via le iscrizioni anche per mensa e trasporto: tutte le informazioni alle famiglie
Da domani, 13 gennaio, alle ore 9, fino al 14 febbraio, è possibile presentare le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per i bambini nati nel 2021, 2022 e 2023, che non hanno frequentato l’anno scolastico precedente.
ORTA DI ATELLA - Scuola media Stanzione, l’appello del sindaco Santillo alle famiglie: Ridotti i doppi turni, prevista la completa realizzazione del corpo A per il prossimo ...16:35:21 Il Sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, rivolge un appello responsabile e sentito alle famiglie del territorio affinché scelgano di iscrivere i propri figli alla Scuola Media Massim ... casertafocus.net
Appello a Casina: Salviamo la scuola d'infanzia di PaulloCasina (Reggio Emilia), 11 febbraio 2026 - Un appello all’Ufficio scolastico provinciale per mantenere aperta la scuola d’infanzia a Paullo di Casina. Lo lanciano dieci genitori (Alessia Baldi, Anna M ... ilrestodelcarlino.it
Scuola sarda, l’ANIEF lancia un appello all’assessora Portas In una lettera aperta, il sindacato propone tre mosse concrete per salvare l’istruzione in Sardegna: deroghe per le classi nelle aree a minoranza linguistica, una norma regionale per estendere i diritt - facebook.com facebook
#Napoli, l'appello: «Lo Stato finanzi le Botteghe Scuola per salvare l'identità dell' #oreficeria napoletana» x.com
