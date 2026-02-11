Scrittori in Circolo fa tappa a Civitella

Questa mattina a Civitella si è svolta una nuova tappa dell’evento “Scrittori in Circolo”. Gli organizzatori hanno presentato un mosaico di storie femminili di eresia, frutto di un lungo lavoro di ricerca negli archivi. Le narrazioni sono state raccontate in modo originale, lontano dai canoni tradizionali, attirando l’attenzione di un pubblico curioso e interessato.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Un mosaico sorprendente di storie femminili di eresia, portate alla luce attraverso un minuzioso lavoro d'archivio e raccontate con uno stile non convenzionale. Sarà Alessandra Celati, con il suo ultimo libro "Donne che creano disordine. Storia di Caterina e altre eretiche nel Cinquecento" edito da Einaudi, la prima autrice ospite lunedì 16 febbraio, alle ore 21, presso la Sala del Consiglio Comunale di Civitella a Badia al Pino, del festival "Scrittori in Circolo", rassegna d'incontri letterari a cura della Rete Documentaria Aretina e sue le biblioteche, di 11 Comuni, in collaborazione con i circoli di lettura della provincia e la Libreria Feltrinelli di Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana.

