Scossa nell’Appennino

Questa mattina nell’Appennino forlivese si è sentita una leggera scossa di terremoto. La sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un movimento di magnitudo 1 nel primo pomeriggio di mercoledì. Per ora, non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La terra si è mossa di nuovo, anche se in modo molto lieve.

Torna a muoversi, in modo quasi impercettibile, il suolo dell' Appennino forlivese. Nel primo pomeriggio di mercoledì la sala sismica dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 1.6 nel territorio di Premilcuore. La scossa è stata localizzata alle 15:21, con epicentro a circa quattro chilometri a est del centro abitato. Secondo i dati tecnici diffusi dall'INGV, l' ipocentro è stato individuato a una profondità di 9 chilometri. Un evento di entità molto contenuta, che non ha provocato danni a persone o cose e che, con ogni probabilità, è stato percepito solo dagli strumenti o da pochissimi residenti nelle aree più vicine.

