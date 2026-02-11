’Scomparsi’ settanta ovini Nei registri c’erano in stalla no Maxi multa all’allevatore
Nei boschi vicino ad Arcidosso sono scomparsi sette ovini. I registri dell’allevatore segnavano la presenza degli animali, ma in stalla non si trovavano più. I carabinieri e i veterinari sono già sul posto per capire cosa sia successo e verificare la sicurezza alimentare. La multa all’allevatore potrebbe arrivare se si scoprirà qualche irregolarità.
Arcidosso, 11 febbraio 2026 – Carabinieri maremmani e azienda sanitaria locale in campo per la tutela della salute e della sicurezza alimentare dei cittadini in particolare per quanto riguarda gli allevamenti di animali da reddito. Controlli che l’arma effettua con cadenza regolare, insieme all’Asl di competenza: una pratica questa che nell’ultimo anno ha permesso di fronteggiare una serie numerosa di violazioni pericolose per la salute pubblica. Un lavoro dunque importante che viene svolto con rigore e abnegazione ogni giorno dell’anno. E proprio nel corso di un sopralluogo che è stato svolto qualche giorno fa nel Comune di Arcidosso i veterinari dell’Asl e i Carabinieri Forestale del del gruppo Nipaaf hanno accertato la sparizione da un allevamento di oltre 70 capi ovini che si è verificato all’improvviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Muoiono 70 ovini ma l'allevatore non denuncia all'Asl di Arcidosso vicino Grosseto, rischio per i consumatori
Un allevatore di Arcidosso ha perso più di 70 ovini, ma non ha denunciato il caso all'Asl.
