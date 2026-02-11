Scomparsa Ruggi | ritrovato teschio e test di gravidanza riaprono il caso Indagine su fragilità e possibili abusi

La scomparsa di Daniela Ruggi a Vitriola torna sotto i riflettori dopo il ritrovamento di un teschio e di un test di gravidanza. La polizia sta indagando su possibili abusi e sulle sue fragilità, mentre si cerca di fare chiarezza su cosa sia successo alla giovane di 32 anni scomparsa a settembre.

Il mistero di Daniela Ruggi: un test di gravidanza e un passato di fragilità. Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa a Vitriola, in provincia di Modena, aveva acquistato un test di gravidanza pochi mesi prima della sua sparizione, avvenuta a settembre 2024. L’indagine, tuttora in corso, rivela un quadro di fragilità e di possibili abusi da parte di conoscenti, mentre emergono nuovi elementi nella zona della Torre Pignone, dove è stato ritrovato un teschio presumibilmente appartenente alla giovane donna. La vicenda solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza delle donne vulnerabili e sulla necessità di un maggiore impegno sociale nella loro protezione.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Vitriola di Montefiorino continuano gli scavi nella torre dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, scomparsa lo scorso settembre.

Gli investigatori sono tornati sul sito della torre Pignone, dove il 1° gennaio scorso hanno trovato un teschio umano.

