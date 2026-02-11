Scommettiamo che questo hotel diventerà famoso?

La montagna italiana si riempie di nuovi hotel tra Cortina e dintorni. Le Olimpiadi invernali portano entusiasmo e, con esso, investimenti nel settore turistico. Molti di questi alberghi promettono di trasformare le località, creando nuove mete per chi cerca la neve e il relax. La domanda è se questi cambiamenti attireranno davvero più visitatori o resteranno solo una promessa.

La montagna italiana è in gran forma. Sarà l’entusiasmo delle Olimpiadi invernali e di quel che (si spera) lasceranno, ma tra Cortina e dintorni stanno aprendo hotel che cambieranno le sorti turistiche dei posti in cui si trovano, creando nuove destinazioni. Sicuramente sentiremo parlare spesso di San Lorenzo di Sebato, in Val Pusteria, a qualche minuto da Brunico, dove ha appena aperto Castel Badia, un resort sul cocuzzolo di una collina circondata dalle Dolomiti. Dall’anno Mille, la fortezza è stata tribunale, primo convento femminile del Tirolo (dal 1200), residenza nobiliare e, dagli anni Settanta, albergo per sciatori e amanti della montagna, gestito dalla famiglia Gasser che è ancora proprietaria, ora con altri soci, tra i quali la società degli impianti di Plan de Corones e Aldo Melpignano, l’allievo italiano di Ian Schrager, che ha rivoluzionato il turismo in Puglia portando l’intrattenimento e il fattore coolness a Borgo Egnazia, uno degli hotel più famosi del mondo, presente in tutte le liste dei top, dalle Gold List di Condé Nast Traveller ai 50 Best Hotels of the World. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

