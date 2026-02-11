Scioperi dei trasporti in arrivo ma coincidono con le Olimpiadi | interviene il Garante

Le proteste dei trasporti sono in arrivo e rischiano di creare disagi durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Le organizzazioni dei lavoratori chiedono miglioramenti e aumenti salariali, ma le date degli scioperi sono state fissate nello stesso periodo delle gare. Il Garante dei Trasporti ha già chiesto di spostare le agitazioni per non disturbare gli eventi sportivi. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Spostare gli scioperi del trasporto aereo che coincidono con le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il monito arriva dalla commissione di Garanzia sugli scioperi, che ha segnalato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti una sovrapposizione di date ritenuta "critica".🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Una serie di scioperi programmati in soli quattro giorni sta per coinvolgere diversi settori, tra cui trasporti e servizi pubblici.

Manca poco all’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Trasporti, al via da oggi gli scioperi di febbraio. Stop anche nazionali (di un giorno) sia per treni sia per aerei; Sciopero trasporti febbraio 2026, tutte le date degli stop di treni, aerei e mezzi pubblici; Sciopero dei trasporti confermato a Milano e in Lombardia: gli orari di treni e le fasce garantite; Viaggiare a febbraio sarà un’impresa: le date degli scioperi.

Scioperi nel trasporto aereo, Commissione di Garanzia propone il rinvioLe astensioni, inizialmente fissate al 16 febbraio e 7 marzo, rimandate per evitare disagi durante Milano-Cortina 2026 ... laprovinciadivarese.it

Scioperi dei trasporti il 6 febbraio 2026: gli orari e le fasce garantiteScioperi dei trasporti a febbraio 2026: date, settori coinvolti e possibili disagi tra treni, TPL, porti e autostrade. trend-online.com

Scioperi dal 9 al 13 Febbraio: Trasporti, Scuola e Poste a Rischio in Tutta Italia -Tuttolavoro24.it - facebook.com facebook

Trasporti, al via da oggi gli scioperi di febbraio. Stop anche nazionali (di un giorno) sia per treni sia per aerei ilsole24ore.com/art/trasporti-… x.com