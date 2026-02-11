Scioperi dei trasporti in arrivo ma coincidono con le Olimpiadi | interviene il Garante
Le proteste dei trasporti sono in arrivo e rischiano di creare disagi durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Le organizzazioni dei lavoratori chiedono miglioramenti e aumenti salariali, ma le date degli scioperi sono state fissate nello stesso periodo delle gare. Il Garante dei Trasporti ha già chiesto di spostare le agitazioni per non disturbare gli eventi sportivi. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.
Spostare gli scioperi del trasporto aereo che coincidono con le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il monito arriva dalla commissione di Garanzia sugli scioperi, che ha segnalato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti una sovrapposizione di date ritenuta "critica".🔗 Leggi su Today.it
