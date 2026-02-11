Due fondiste sudcoreane sono state squalificate ai Giochi di Milano Cortina. Han Dasom e Lee Eui-jin sono state escluse per un caso di doping diverso dal solito: non hanno usato sostanze, ma hanno ricevuto un trattamento sulla attrezzatura, vietato dai regolamenti. La decisione è arrivata dopo verifiche sui materiali usati durante le gare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Esclusione per doping “invisibile”. Le fondiste sudcoreane Han Dasom e Lee Eui-jin sono state squalificate dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina per un caso di doping particolare: non legato a sostanze assunte dall’organismo, ma a un trattamento applicato all’attrezzatura. A determinare l’esclusione è stata la presenza di cera fluorurata sulla soletta degli sci, un prodotto vietato nelle competizioni ufficiali a partire dalla stagione 2023-2024 perché considerato illecito, tossico e altamente inquinante. Il ritorno del fluoro e i rischi ambientali. La cosiddetta “sciolina al fluoro” è una miscela utilizzata per migliorare lo scorrimento degli sci sulla neve, riducendo l’attrito e aumentando la velocità, soprattutto in condizioni di neve umida. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sciolina al fluoro vietata: due fondiste sudcoreane squalificate ai Giochi di Milano Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina

Due atlete sudcoreane sono state squalificate dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Due fondiste sudcoreane sono state escluse dalle gare di sci di fondo dopo che sui loro sci è stata trovata una sostanza al fluoro, vietata dalla stagione 202324.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Le scioline al fluoro nuova frontiera del doping: escluse due fondiste.

Sci di fondo, due atlete squalificate alle Olimpiadi per l’uso di scioline al fluoro: perché sono vietateLe sudcoreane Han Dasom e Lee Eui Jin sono state squalificate al termine delle qualificazioni femminili della sprint in tecnica classica di sci di fondo ... oasport.it

Scioline al fluoro: due fondiste sudcoreane escluse dalle OlimpiadiLe due fondiste, Han Dasom e Lee Eui?Jin, hanno visto interrompersi la loro partecipazione alle Olimpiadi immediatamente dopo le qualificazioni della sprint in tecnica classica. Il controllo ha eviden ... it.blastingnews.com

È il quinto giorno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il Post segue tutto quello che succede con questo liveblog: - facebook.com facebook

Olimpiadi invernali Milano-Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live #SkySport #MilanoCortina x.com