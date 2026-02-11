Scienze Forensi | l' avv Michele Vaira a New Orleans il case break su Yara Gambirasio illustrato a 400 studiosi

Dal 7 al 14 febbraio 2026, New Orleans ha visto arrivare più di 400 esperti di scienze forensi da tutto il mondo. Tra loro, anche l’avvocato Michele Vaira, che ha partecipato a un workshop dedicato a un caso molto conosciuto, quello di Yara Gambirasio. Durante l’evento, sono stati illustrati nuovi dettagli e tecniche di analisi usate per risolvere il caso, attirando l’attenzione di molti professionisti del settore.

Il legale foggiano è stato l'unico non americano chiamato a guidare i lavori del 78° Congresso dell'American Academy of Forensic Sciences, la più prestigiosa istituzione mondiale di scienze forensi Dal 7 al 14 febbraio 2026, New Orleans ha ospitato il 78° Congresso annuale dell'American Academy of Forensic Sciences (Aafs), la più importante e prestigiosa organizzazione mondiale nel campo delle scienze forensi. In questa cornice d'eccellenza, l'avv. Michele Vaira, penalista foggiano e Membro Fellow dell'Accademia, è stato l'unico non americano chiamato a presiedere una sessione scientifica: la sezione Jurisprudence, dedicata ai profili giuridici delle scienze forensi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Yara Gambirasio Yara Gambirasio, maxi multa per gli audio dei genitori nella serie Netflix su Bossetti Yara Gambirasio: Dna consegnato alla difesa di Bossetti riapre (forse) il caso Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Yara Gambirasio Argomenti discussi: Scienze Forensi: l'avv. Michele Vaira a New Orleans, il case break su Yara Gambirasio illustrato a 400 studiosi - FoggiaToday; Presentazione del libro di Alvaro Fiorucci, L'Alfabeto del sangue: Chi ha ucciso Mara Calisti?. Scienze forensi e polizia locale. Esperti a confronto sulle indaginiLa polizia locale esplora le scienze forensi in relazione alle indagini dei suoi agenti. In un convegno alla Mozzi Borgetti,... La polizia locale esplora le scienze forensi in relazione alle indagini ... ilrestodelcarlino.it Politecnica Marche, corso di perfezionamento Strumenti e metodi per le scienze forensiAperte le iscrizioni per la seconda edizione del Corso di perfezionamento in Strumenti e metodi per le scienze forensi, attivato per l'Anno Accademico 2025/2026 dall'Università Politecnica delle ... ansa.it NUOVA EDIZIONE 2026-2027 MASTER specialistico in Scienze Forensi, Criminologia Investigativa, Criminal Profiling, Criminalistica applicata, sopralluogo tecnico sulla scena del crimine Da Ottobre 2026 a Giugno 2027 Iscrizioni aperte L’unico master sp - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.