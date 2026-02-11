Sciatori fuoripista disorientati a Livigno recuperati nella notte due americani

La notte scorsa, due sciatori americani sono stati recuperati a Livigno dopo essersi persi fuori pista. L’intervento di soccorso è durato diverse ore e si è concluso con successo martedì sera. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi.

Intervento congiunto di Soccorso alpino e Vigili del Fuoco: decisivi droni con termocamera e illuminazione aerea. Il video Si è concluso con esito positivo nella serata di martedì 10 febbraio un intervento di soccorso tecnico urgente per due sciatori fuoripista americani in difficoltà nel comprensorio di Livigno. I due, nel Piccolo Tibet per le Olimpiadi, dopo aver perso l’orientamento durante una discesa fuori pista e con l’oscurità ormai sopraggiunta, non sono più stati in grado di rientrare autonomamente a valle e hanno lanciato l’allarme fornendo le coordinate GPS della propria posizione. Scattato l’allarme, è stato immediatamente attivato il dispositivo di soccorso potenziato in questi giorni in occasione delle Olimpiadi invernali, che ha consentito una risposta rapida e coordinata.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

