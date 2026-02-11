Sci Vonn | terza operazione post caduta alle Olimpiadi

Lindsey Vonn si è sottoposta ieri al suo terzo intervento dopo la caduta alle Olimpiadi. La campionessa americana rassicura i suoi fan: l’operazione è riuscita, e anche se il percorso di recupero sarà lungo, vede passi avanti e mantiene la speranza di tornare in pista.

Roma, 11 feb. (askanews) – “Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa: sto facendo progressi e so che tutto andrà bene”. A scriverlo è Lindsay Vonn, che ha postato sui social una foto dal letto d’ospedale corredata da un messaggio di speranza e ringraziamenti, a pochi giorni dalla brutta caduta della discesa libera di Milano-Cortina. “Ringrazio tutto l’incredibile staff medico, gli amici, la mia famiglia, tutti quelli che sono stati al mio fianco e per il tantissimo amore e supporto da parte dalle persone di tutto il mondo – ha proseguito -.🔗 Leggi su Ildenaro.it

