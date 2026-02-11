Schiavi del cucito a Reggio | sequestri per 800mila euro e due denunce
Reggio, 11 febbraio 2026 – Lavoravano 12 ore al giorno, sette giorni su sette, tra umidità e muffa, per una paga irrisoria e senza alcuna tutela, a cucire continuamente senza nemmeno vedere la luce del sole. E' lo scenario degradante emerso dall'operazione congiunta del Nucleo Pef della Guardia di Finanza e del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Reggio, che ha portato al sequestro di beni per oltre 800mila euro nei confronti di due imprenditori cinesi di 55 anni indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Eseguito un sequestro preventivo nei confronti dei due cittadini cinesi pari al profitto del reato ipotizzato, cioè per oltre 800. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
