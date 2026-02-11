Prima della partita tra Inter e Juventus, Bastoni ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Il difensore, che finora ha giocato 2.416 minuti, si è presentato in conferenza stampa annunciando che non si sente al massimo. La sua presenza in campo resta in dubbio, e i tifosi sono in ansia. La sua condizione potrebbe influenzare la formazione di Chivu, che finora si è affidato molto a lui. La partita si avvicina e l’incertezza cresce.

Fin qui il difensore ha collezionato 2.416 minuti: è il terzo giocatore di movimento più impiegato da Chivu. Il suo contratto coi nerazzurri scade a giugno 2028 Allarme Bastoni in casa Inter a tre giorni dal derby d’Italia con la Juventus. L’annuncio in diretta che vede protagonista il difensore nerazzurro, uno dei fedelissimi di Cristian Chivu. Basti pensare che è il terzo giocatore di movimento più impiegato dal tecnico romeno: il primo è Federico Dimarco con 2.440 minuti, il secondo Akanji con 2.427 e poi c’è lui con 2.416. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Scatta l’allarme Bastoni prima di Inter-Juve: annuncio in diretta

La vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica porta con sé anche l'attesa per l'annuncio in diretta, che ha suscitato reazioni tra i tifosi.

