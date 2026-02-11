SBC Eroi Stelle del Futuro | Laura Georges

La francese Laura Georges entra nel mondo di FIFA come Eroe con un bonus di 90 OVR. La sua carriera lunga e ricca di successi nel calcio femminile ora viene celebrata con questa carta speciale. La promotrice Future Stars la ha scelta per rappresentare le grandi giocatrici che hanno lasciato il segno nel panorama mondiale.

Una nuova leggenda della difesa si unisce alla promozione Future Stars. La francese Laura Georges riceve una versione Eroe da 90 OVR, che celebra la sua incredibile carriera e l’impatto avuto nel calcio mondiale. È un centrale difensivo d’élite, perfetta per chi cerca solidità fisica e velocità per contrastare gli attaccanti più rapidi. Analisi della Carta: Una Diga Insuperabile. La carta di Georges è pura sostanza difensiva. Nonostante non sia agilissima palla al piede, le sue statistiche dove conta davvero sono straordinarie. Difesa (90) e Fisico (90): Un muro. La sua forza fisica le permette di vincere quasi ogni spalla a spalla, mentre il 90 in difesa garantisce interventi precisi e un posizionamento perfetto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

