Gwyneth Paltrow continua a promuovere il suo stile di vita, questa volta puntando su sauna e bagni caldi. L’attrice premio Oscar si dedica ancora alla routine detox con vapori e calore, mantenendo vivo il suo interesse per il benessere. La sua scelta di usare il calore come parte della cura personale resta sotto i riflettori, anche dopo le polemiche sulle proprietà dei vapori vaginali.

Sembrano lontani i tempi in cui Gwyneth Paltrow destava scalpore elogiando le proprietà dei vapori vaginali, ma oggi per l’attrice premio Oscar e guru di lifestyle il calore resta una parte importante della sua routine detox. La filosofia del benessere promossa dalla fondatrice di Goop continua infatti a ruotare attorno a rituali che combinano relax, prevenzione e una certa dose di auto ascolto. La routine detox di Gwyneth Paltrow. È stata lei stessa a confermarlo condividendo su Instagram il suo rituale anti stress e detossinante: una seduta in sauna a infrarossi e un bagno caldo in cui raggiungere “uno stato meditativo”, come ha spiegato postando una foto che la ritrae immersa nella vasca, davanti a sé un caminetto acceso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sauna e bagno caldo: i benefici della routine detox di Gwyneth Paltrow

Approfondimenti su Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha scelto la sauna a infrarossi come parte della sua routine di benessere.

Il piano detox di Gwyneth Paltrow, della durata di cinque giorni, mira a favorire il riposo e la depurazione dell'organismo.

Ultime notizie su Gwyneth Paltrow

