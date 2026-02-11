Sassari rifornimento idrico a rischio | lavori al Coghinas 2 impattano su centri storici e comuni limitrofi

A Sassari e nei comuni vicini, l’acqua scarseggia da questa mattina. I lavori di manutenzione sull’acquedotto Coghinas 2 hanno causato interruzioni nell’erogazione, lasciando molte famiglie e negozi senza acqua. La situazione si prevede difficile per tutta la giornata, con disagi che si fanno sentire già dalle prime ore.

La provincia di Sassari si sveglia con la prospettiva di una giornata a basso flusso idrico. Interruzioni programmate dell’erogazione idrica, dovute a lavori di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Coghinas 2, interessano diversi comuni, mettendo a dura prova la pazienza di residenti e attività commerciali. La situazione, sebbene annunciata, genera inevitabili disagi e solleva interrogativi sull’efficienza delle infrastrutture idriche della regione. L’emergenza idrica, seppur gestita, è scaturita da un intervento urgente sull’acquedotto Coghinas 2. Questo arteria idrica fondamentale rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori di Truncu Reale e Castelsardo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Coghinas 2 Viabilità di Lecco al collasso: "Rinviare subito i lavori in viale Costituzione, aprire tavolo con Comuni limitrofi" Varese: segnalazioni crescono su rumori e problematiche nei comuni limitrofi, secondo Esposito Da Varese arrivano decine di segnalazioni su tombini rumorosi e altri problemi nei comuni vicini. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Coghinas 2 Crisi idrica, a Ittiri rifornimento d’acqua per i soggetti fragiliL’emergenza idrica e le restrizioni dell’acqua per le abitazioni civili hanno costretto alcuni comuni particolarmente colpiti ad adottare misure straordinarie per far fronte ai disagi. L’ufficio di ... unionesarda.it Lavori sull’acquedotto del Coghinas: rubinetti a secco in città e provinciaSassari Rubinetti a secco,seppur per poche ore, in alcune zone di Sassari e stop programmato dell’erogazione a Castelsardo nel fine settimana. Venerdì 6 febbraio sono infatti in programma importanti l ... msn.com LIDL ITALIA CERCA OPERATORI DI FILIALE – SASSARI Per il Punto Vendita di Via Predda Niedda, Lidl Italia è alla ricerca di Operatori / Operatrici di Filiale part-time. Attività principali: • rifornimento scaffali • ordine e organizzazione del Punto Vendita • la - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.