Sartori a Mediaset | Nei prossimi 20 giorni ci giochiamo tutto l' unica medicina è la vittoria

Sartori ha detto che nei prossimi 20 giorni la squadra si gioca tutto. Durante un’intervista, il dirigente ha ribadito che l’unica soluzione è vincere. La sfida di Coppa Italia tra Bologna e Lazio diventa decisiva. La squadra è concentrata e sa che non può sbagliare. La partita può segnare il futuro del club in questa stagione.

In vista della sfida di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, le considerazioni emerse da una figura dirigenziale chiariscono l'orientamento della squadra in una fase cruciale. Il periodo è descritto come estremamente delicato, con la priorità centrata sull'ottenimento di una vittoria per invertire l'andamento recente e ripristinare lo slancio sia in Italia sia a livello internazionale. Dal confronto è emerso un quadro in cui si parla di momento particolarmente delicato, e dove l'unica medicina possibile è la vittoria. Il ruolo di detentori della competizione impone una risposta pronta, e nei prossimi 20 giorni decisivi si giocherà gran parte della stagione sia in patria sia sul piano europeo.

