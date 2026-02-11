Sarno i funerali del panettiere ucciso nel suo negozio | Prendiamo esempio da lui

A Sarno si sono tenuti oggi i funerali di Gaetano Russo, il panettiere ucciso nel suo negozio. Amici e parenti si sono riuniti per dare l’ultimo saluto e chiedere giustizia. Sui vestiti hanno scritto “Vogliamo giustizia per Gaetano”. La polizia sta indagando sull’omicidio, che ha sconvolto l'intera comunità.

"Vogliamo giustizia per Gaetano", questo si legge su maglie che hanno indossato amici e parenti di Gaetano Russo, il panettiere ucciso a Sarno dal 35enne Andrea Sirica, in occasione dei suoi funerali. Gremito il duomo di Episcopio dove si sono riuniti in centinaia per l'ultimo saluto. L'amministrazione comunale per oggi ha proclamato il lutto cittadino. "Noi ora ti diciamo riposa in pace. Quante volte Gaetano ha dato da mangiare a chi ne aveva bisogno, aprendo la sua attività ma anche e soprattutto il suo cuore. Prendiamo esempio da lui", ha detto durante l'omelia don Antonio Calabrese, il sacerdote che ha officiato il rito funebre, ricordando Gaetano per la sua bontà ed estrema disponibilità.

