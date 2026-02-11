Sarno dolore ai funerali di Gaetano Russo l' uomo ucciso a coltellate mentre difendeva la figlia

L’addio a Gaetano Russo si è trasformato in un momento di grande dolore. Stamattina, a Sarno, amici e parenti si sono stretti intorno alla famiglia per l’ultimo saluto. Gaetano Russo, ucciso a coltellate mentre cercava di proteggere la figlia, è stato accompagnato dal silenzio e da tanti ricordi. La comunità si stringe intorno a chi ha perso un uomo coraggioso.

L'addio straziante a Gaetano Russo, morto per difendere la figlia dalla furia omicida di Andrea Sirica. La pioggia ha accompagnato i passi da via Bracigliano fino al negozio di alimentari, in piazza Sabotino, a Sarno, dove il panettiere è stato massacrato a coltellate. L'ultimo saluto nel pomeriggio al Duomo di Episcopio. In un silenzio rotto da singhiozzi, accanto al feretro la moglie Filomena Belmonte, i figli Raimondo, Maria Angela e Cristina, le istituzioni. I singhiozzi della moglie che fa fatica a parlare, a tenere gli occhi aperti nella cattedrale dove il corpo di Gaetano è custodito al centro tra migliaia di cittadini.

