Sarah Ferguson deve tornare al lavoro | Ha bisogno di soldi

Sarah Ferguson si prepara a tornare in tv, spiegando che ha bisogno di soldi e di riprendere in mano la sua vita pubblica. La ex duchessa di York ha deciso di lasciare il passato e di riprendere le sue attività, questa volta senza il supporto del suo ex marito Andrew. La notizia ha sorpreso molti, ma lei si dice determinata a rimettersi in gioco.

(Adnkronos) – Sarah Ferguson sta progettando un sorprendente ritorno alla vita pubblica, senza il suo ex marito Andrew Mountbatten-Windsor. Lo scrive il Daily Mail, aggiungendo che Fergie "si sta rimettendo in sesto": ha trascorso con alcuni amici qualche giorno sulle Alpi francesi prima di volare negli Emirati Arabi. L'ex duchessa di York ha inoltre raggiunto.

