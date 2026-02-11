Sara la vita impossibile della mamma rider di Glovo | Lavoravo tutti i giorni portavo i figli con me

Sara racconta la sua giornata da rider di Glovo. Lavora tutti i giorni, portando i figli con sé tra una consegna e l’altra. La paga, dice, non basta nemmeno a coprire l’affitto di 200 euro al mese, che divide con altri rider in un appartamento condiviso. La sua vita è una corsa continua, tra fatica e sacrifici, per riuscire a far quadrare i conti.

La paga “non è sufficiente”, neanche per pagare “l’affitto di 200 euro al mese” per vivere in un appartamento in condivisione con altri rider. “Non ho mai pause, lavoro sette giorni su sette”, ha spiegato un altro ciclofattorino ai carabinieri, che hanno raccolto le decine di testimonianze alla base del provvedimento con cui il pm di Milano, Paolo Storari, ha disposto il controllo giudiziario per Foodinho, la società del colosso del delivery Glovo. Provvedimento che dovrà essere convalidato da un gip. L’analisi tecnica si è concentrata sulla “gestione algoritmica della prestazione” lavorativa, il “monitoraggio” costante su “tempi” di consegna e "performance” con tanto di “punizioni”, ma anche su un elemento che resta, al momento, oscuro, ovvero il modo in cui “vengono elaborati” i dati per assegnare “gli ordini” e soprattutto calcolare il “compenso”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La procura di Milano ha messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne di Glovo.

