Sara Conti e Niccolò Macii dopo la fine del loro amore la medaglia assieme alle Olimpiadi 2026

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina nel 2026 saranno il primo grande appuntamento olimpico per Sara Conti e Niccolò Macii. La coppia di pattinatori artistici ha già fatto parlare di sé, portando a casa diverse prime volte per l’Italia nel mondo dello sport. Ora sperano di lasciare il segno anche su questa grande scena internazionale.

Quelle Invernali di Milano Cortina 2026 sono le prime Olimpiadi per Sara Conti e Niccolò Macii, la coppia di atleti che ha regalato all’Italia numerose prime volte. I pattinatori sono arrivati lì dove nessun azzurro era mai giunto: medaglia d’oro agli Europei di Espoo in Finlandia, bronzo ai Mondiali di Saitama in Giappone e, adesso, anche alle Olimpiadi. Un successo che è arrivato nonostante le difficoltà di un amore finito: coppia sul ghiaccio, hanno smesso di esserlo nella vita. Sara Conti e Niccolò Macii, coppia di bronzo alle Olimpiadi. Sara Conti ha 25 anni, è nata a Zanica, frazione del comune bergamasco di Capannelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sara Conti e Niccolò Macii continuano a gareggiare insieme, nonostante abbiano già concluso la loro storia d’amore.

