Sant’Efebo oltre duemila auto in venti ore e velocità folli | ecco il dossier che inchioda il Comune di Terni
A Sant’Efebo si sono visti oltre duemila veicoli in appena venti ore, molti a velocità sostenuta. Il Comune di Terni ora rischia di dover rispondere di fronte alle accuse di aver trascurato la sicurezza stradale, dopo il dossier che conferma la presenza di traffico intenso e comportamenti rischiosi sulla strada. Le autorità stanno valutando i dati raccolti, mentre residenti e automobilisti chiedono interventi immediati.
Mille e cinquecento veicoli al giorno, per una media mensile di 45.625 e una proiezione annuale di 547.500 che potrebbero diventare oltre un milione con l'apertura del sottopasso di Cospea. E se non bastasse, velocità medie rilevate tra i 63 e i 71 chilometri orari, a fronte di un limite di 50.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Sant’Efebo, il comitato accusa il Comune di Terni: “Dichiarazioni fuorvianti, servono interventi immediati sul sottopasso”
Terni “fragile”, due frane in poche ore: oltre duemila famiglie vivono in aree a rischio
Due frane si sono verificate a Terni in poche ore, lasciando molte famiglie in allerta.
