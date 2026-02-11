Sant’Efebo oltre duemila auto in venti ore e velocità folli | ecco il dossier che inchioda il Comune di Terni

A Sant’Efebo si sono visti oltre duemila veicoli in appena venti ore, molti a velocità sostenuta. Il Comune di Terni ora rischia di dover rispondere di fronte alle accuse di aver trascurato la sicurezza stradale, dopo il dossier che conferma la presenza di traffico intenso e comportamenti rischiosi sulla strada. Le autorità stanno valutando i dati raccolti, mentre residenti e automobilisti chiedono interventi immediati.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.