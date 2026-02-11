sanremo pilar fogliati co conduttrice e gli ospiti di arena sukuzi

Questa sera a Sanremo Pilar Fogliati torna sul palco come co-conduttrice, mentre tra gli ospiti di Arena Suzuki ci saranno Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh. Tutti si esibiranno nel corso della settimana, portando musica e energia alla kermesse.

Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh saranno gli ospiti di Arena Suzuki che si esibiranno durante la settimana di Sanremo. Pilar Fogliati è stata confermata da Carlo Conti come co-conduttrice Nuovo giorno e nuovo annuncio su Sanremo. Oggi Carlo Conti l'ha dato in una maniera inedita, attraverso un collegamento con La Pennicanza di Fiorello. Oggi ha fatto due annunci molto attesi: uno su Pilar Fogliati come co-conduttrice ed uno sui protagonisti di Arena Suzuki. Infatti, ogni sera, ad un certo punto della diretta, Conti si collega con un palco allestito fuori e c'è un gruppo o un artista che si esibisce.

Questa sera a Sanremo Pilar Fogliati salirà sul palco come co-conduttrice della seconda serata.

Carlo Conti ha annunciato che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026.

