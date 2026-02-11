Sanremo Carlo Conti ufficializza Pilar Fogliati come co-conduttrice della seconda serata E sull’affaire Pucci | Mi dispiace abbia rinunciato

Carlo Conti ufficializza Pilar Fogliati come co-conduttrice della seconda serata di Sanremo. Il conduttore toscano ha confermato la scelta, lasciando trapelare anche un commento sull’affaire Pucci, di cui ha detto di dispiacersi per la rinuncia. La conferma arriva a pochi giorni dall’inizio del festival, mentre si intensificano gli ultimi preparativi.

Carlo Conti scioglie il riserbo e conferma uno dei nomi che circolavano con più insistenza a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo. Dopo la top model Irina Shayk, anche Pilar Fogliati sarà tra i volti della kermesse, in particolare della seconda serata, in programma il mercoledì, insieme ad Achille Lauro e Lillo, nel ruolo di co-conduttori. L’annuncio è arrivato in diretta radiofonica a La Pennicanza su Rai Radio 2, ospite di Fiorello. «Posso ufficializzare qualcosa delle voci che girano. Io ho Pilar Fogliati, possiamo ufficializzare. Sarà nella seconda serata con Achille Lauro e Lillo come co-conduttori, il mercoledì», ha detto Conti, mettendo fine alle indiscrezioni.🔗 Leggi su Open.online

Questa sera a Sanremo Pilar Fogliati salirà sul palco come co-conduttrice della seconda serata.

Carlo Conti ha annunciato che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026.

