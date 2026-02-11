Sanremo 2026 Irina Shayk stella dell'Ariston nella serata di giovedì

Giovedì sera al teatro Ariston di Sanremo si è vista una presenza internazionale di grande livello. Irina Shayk è salita sul palco come super ospite, attirando l’attenzione di pubblico e media. La modella russa ha fatto il suo ingresso tra applausi, portando un tocco di glamour fuori dal comune alla serata del festival.

Al teatro Ariston arriva il glamour internazionale per Sanremo 2026 con Irina Shayk, annunciata come super ospite della serata di giovedì da Carlo Conti. Irina Shayk debutta a Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato su Instagram dallo stesso Conti: «Nella serata di giovedì insieme a me e a Laura Pausini ci sarà una delle donne più belle del mondo: Irina Shayk. Non vedo l’ora di incontrarla ». La modella dal canto suo ha confermato la partecipazione con un messaggio sui propri canali social, definendo «un grande onore » la co-conduzione della 76ª edizione del Festival accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. 🔗 Leggi su Amica.it

