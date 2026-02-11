Sanremo 2026 | in arrivo una co-conduttrice d’eccezione e un nuovo super ospite? L’ultima indiscrezione

La prossima edizione del Festival di Sanremo si fa sempre più interessante. Si parla di una co-conduttrice d’eccezione e di un nuovo super ospite che potrebbe salire sul palco dell’Ariston. Pilar Fogliati ha già confermato la sua presenza, portando energia e simpatia, mentre Eros Ramazzotti sembra pronto a far vibrare il pubblico con la sua musica. La macchina organizzativa lavora alacremente, e le voci sui nomi coinvolti si susseguono con entusiasmo.

Sanremo 2026: Pilar Fogliati illumina l’Ariston, Eros Ramazzotti lo fa vibrare, ecco la conferma e l’ultima indiscrezione. Sanremo 2026 non è solo un’edizione del Festival. È un cambio di atmosfera. Un passaggio di stagione emotiva. E se l’Ariston è da sempre il termometro sentimentale del Paese, quest’anno promette di segnare febbre alta: Pilar Fogliati come co-conduttrice ed Eros Ramazzotti super ospite sono la combinazione che nessuno aveva previsto così. perfetta. Leggi anche Helena Prestes e Javier Martinez: tornano in TV, ecco dove Nelle ultime ore è arrivata la conferma di Pilar Fogliati come co-conduttrice nella serata di mercoledì 25 febbraio insieme a Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro e Lillo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Carlo Conti ha smentito l’indiscrezione circolata negli ultimi giorni, secondo cui Silvia Toffanin avrebbe annunciato la sua presenza al Festival di Sanremo 2026 durante Verissimo.

Si intensificano le voci sul futuro del Festival di Sanremo 2026, con un'ipotesi sorprendente riguardo alla conduzione.

