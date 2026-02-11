Sanremo 2026 il Suzuki Stage | pioggia di stelle sul palco Chi arriverà

Questa sera il Suzuki Stage a Sanremo si trasforma in una vera e propria galassia di stelle. Sul palco più elettrico del Festival si sono esibiti artisti di grande calibro, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori. La pioggia di artisti e performer ha acceso l’atmosfera, lasciando il pubblico in attesa di scoprire chi arriverà nelle prossime ore.

Sanremo 2026, il Suzuki Stage diventa una galassia: pioggia di stelle sul palco più elettrico del Festival. C’è un punto, a Sanremo, in cui il battito cambia. Non è l’Ariston, non è la passerella dei look impossibili, non è neppure la platea che trattiene il fiato prima di un verdetto. È il Suzuki Stage: una scintilla urbana, un satellite acceso che nel 2026 promette di trasformarsi in una vera e propria galassia musicale. L’annuncio è arrivato come un riff di chitarra nel silenzio: tanti cantanti, nomi trasversali, generazioni che si parlano senza bisogno di traduttori. Leggi anche Debutta al Teatro Parioli di Roma lo spettacolo “Medicina criminale” di Pasquale Bacco Il Suzuki Stage non è un “secondo palco”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato i nomi degli artisti che si esibiranno sul Suzuki Stage durante il Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Artisti che si esibiranno a Piazza Colombo sul palco del Suzuki Stage: Martedì: Gaia Mercoledì: Bresh Giovedì: The Kolors Venerdì: Gabbani Sabato: i Pooh La conferma di Carlo Conti a "La Pennicanza" #Sanremo2026 Fonte @SanremoESC x.com

