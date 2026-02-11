Sanremo 2026 completa il suo volto femminile

Sanremo 2026 si presenta con un volto tutto al femminile. Carlo Conti ha scelto Irina Shayk e Pilar Fogliati per completare il cast. Ora il puzzle è al completo, e la manifestazione si prepara a tornare con due nomi di grande peso.

. Carlo Conti sceglie Irina Shayk e Pilar Fogliati. Ora il tassello mancante trova finalmente posto. Sanremo 2026 smette di inseguire voci di corridoio e definisce con chiarezza la sua identità, annunciando quella presenza femminile che nelle ultime settimane ha acceso aspettative, confronti e anche qualche critica. Carlo Conti chiude il disegno artistico e punta su due personalità capaci di imprimere al Festival uno stile netto, raffinato e immediatamente riconoscibile: Irina Shayk e Pilar Fogliati. Due percorsi lontani tra loro, due esperienze differenti, ma una visione condivisa del palcoscenico dell’Ariston.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, rivelata la lista completa dei duetti Questa mattina Carlo Conti ha annunciato ufficialmente la lista completa dei duetti in programma per il Festival di Sanremo 2026. Sanremo 2026, ecco i 30 big in gara: la lista completa degli artisti scelti da Carlo Conti per il prossimo Festival Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Sanremo 2026: ecco la lista dei Big Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiave; Sanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: dai cantanti agli ospiti; Sanremo 2026, la guida completa: i cantanti, gli ospiti, i duetti e il programma serata per serata; La compilation ufficiale del 76° Festival della Canzone Italiana: Sanremo 2026. Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti: Tiziano Ferro superospite al FestivalIl Festival di Sanremo 2026 completa il suo cast con un nuovo superospite annunciato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Sui suoi canali social, Conti ha confermato la presenza di Tizian ... repubblica.it Sanremo 2026: date, ospiti e la lista completa dei 30 cantantiIl Festival di Sanremo 2026 scalda i motori: 30 artisti in gara, Can Yaman e Achille Lauro co-conduttori, Max Pezzali ospite fisso. mondotv24.it Radio Zeta. . È ufficiale! Ora resta solo da capire come arrivare... Rivedi l'intervista completa a #Welo su RTL 102.5 Play! #Sanremo2026 IG @sanremorai - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.