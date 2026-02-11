Sanremo 2025 Chiello – Ti penso sempre

Rocco Modello, in arte Chiello, sale sul palco di Sanremo con “Ti penso sempre”. È una ballad dal tono rock alternativo che parla di un amore che non si spegne, anche quando la storia finisce. Chiello, classe 1999 e originario della Basilicata, porta sul palco un pezzo sincero e diretto, pronto a lasciare il segno.

Classe 1999, lucano, Rocco Modello in arte Chiello arriva a Sanremo con Ti penso sempre, una ballad dall’impianto rock alternativo che racconta di un amore che continua a vivere anche dopo la fine della storia. Quell a di quest’anno è la sua prima partecipazione a Sanremo come concorrente: l’anno scorso era stato sul palco dell’Ariston come spalla di Rose Villain nella serata dei duetti. Qualcuno può essere stato sorpreso dalla scelta di partecipare alla gara, ma lui risponde: «Avevo bisogno di mettermi un po’ in gioco, ero annoiato e quindi ho pensato di andare al festival». La canzone che porterà in gara sarà contenuta nel disco Agonia in uscita il prossimo 20 marzo.🔗 Leggi su Open.online

