Sanità umbra esperti medici a confronto per la gestione del pacemaker e impianto del loop recorder

A Perugia, si tiene un convegno dedicato alla gestione dei pacemaker e dei loop recorder. Medici esperti si riuniscono per confrontarsi sulle pratiche cliniche fuori dai reparti cardiologici. L'evento si svolge sabato 21 febbraio all'Ospedale San Giovanni Battista, con l'obiettivo di aggiornare i professionisti sui trattamenti più efficaci e sicuri per i pazienti.

"Gestione del pacemaker in ambiti clinici non cardiologici": è questo il tema di un interessante convegno scientifico, accreditato ECM dal servizio Formazione e Comunicazione dell'Azienda Usl Umbria 2, in programma sabato 21 febbraio presso la sala Alesini dell'Ospedale "San Giovanni Battista" di.

