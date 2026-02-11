Sanità Rostan Lega | Riaprire il pronto soccorso di Vico Equense

Rivendicano da anni la riapertura del pronto soccorso di Vico Equense. Questa mattina, Rostan della Lega ha ribadito che non si può più rimandare: i cittadini e il Comune chiedono con forza di riavere un presidio di emergenza, considerato essenziale per la tutela della salute pubblica. La richiesta è semplice e immediata, e ora si attende una risposta concreta dalle autorità.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La richiesta di riapertura del pronto soccorso di Vico Equense da parte dei cittadini e dell’amministrazione comunale, che da anni si battono per riavere un presidio di emergenza fondamentale per la tutela della salute pubblica, non può essere oltremodo ignorata. Parliamo di una platea di oltre 20mila residenti vicani ai quali si aggiungono quelli dei comuni limitrofi della Penisola come Meta, Piano di Sorrento e Sant’Agnello, che attualmente sono costretti ad affollare le strutture di emergenza di Sorrento e Castellammare”. Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, componente dell ‘Ufficio di Presidenza del Consiglio che ha manifestato solidarietà nei confronti dei cittadini di Vico Equense che hanno promosso la fiaccolata, che partirà oggi alle 18. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità, Rostan (Lega): “Riaprire il pronto soccorso di Vico Equense” Approfondimenti su Vico Equense Vico Equense, al via la tredicesima edizione di Aequastabia Il 1° febbraio si apre la tredicesima edizione di Aequastabia, la corsa che si svolge tra le suggestive località di Vico Equense e Castellammare di Stabia. Da Palermo a Vico Equense, arriva l’ Albero di Falcone Da Palermo a Vico Equense, arriva l’Albero di Falcone. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vico Equense Aggressioni in sanità. Rostan (LeU): Inasprire le pene è insufficiente, bisogna parificare i medici ai pubblici ufficialiLa vicepresidente della Commissione Affari Sociali oggi in visita al Cardarelli di Napoli per affrontare questa e anche altre questioni. Sulla sanità campana: Basta opere di delegittimazione; ... quotidianosanita.it Futuro sanità privata. Regimenti (Lega) organizza tavolo regionale per affrontare principali criticità nel LazioOltre quaranta rappresentanti del settore, tra professionisti ed esperti in campo medico, partecipano al tavolo tecnico promosso dalla responsabile della Sanità per la Lega nel Lazio, Luisa Regimenti: ... quotidianosanita.it Vico Equense non è solo lo sfondo del mio lavoro, è la sua radice più profonda. È casa. È il luogo dove mi sveglio, dove cammino, dove riconosco i profumi prima ancora di vederli. Cucinare qui significa avere ogni giorno davanti agli occhi il mare, le colline, il - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.