Sanità regionale e liste d’attesa il privato non è il nemico confronto e dibattito a Villa Rina di Cittadella

A Cittadella, a Villa Rina, si è acceso il dibattito sulla sanità regionale e le liste d’attesa. Ora!-Veneto, il partito di centro fondato da Boldrin e Forchielli, ha preso posizione contro l’idea che il privato sia un nemico. La sezione regionale di Ora! ha sfidato il consigliere Cunegato, sostenendo che le strutture private convenzionate possono essere una risorsa e non un problema. La discussione si infiamma, tra chi chiede più efficienza e chi teme un possibile allargamento delle disuguaglian

ORA!-Veneto, la sezione regionale di ORA!, il partito di "estremo centro" fondato da Michele Boldrin e Alberto Forchielli lo scorso ottobre '25, lancia il guanto di sfida al Consigliere regionale Carlo Cunegato: la sanità privata convenzionata non è il nemico.

