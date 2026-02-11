San Valentino tra le storie d' amore di etruschi e romani | tutte le visite tematiche nella Tuscia

Il 14 febbraio, nella Tuscia, musei e siti archeologici hanno accolto visitatori con iniziative dedicate alle storie d’amore degli etruschi e dei romani. La Direzione regionale musei Lazio ha organizzato diversi eventi per celebrare la festa degli innamorati, attirando appassionati e curiosi. Le visite tematiche hanno raccontato leggende e tradizioni antiche, offrendo un modo diverso di vivere questa giornata.

Il 14 febbraio la Direzione regionale musei Lazio ha organizzato tantissime iniziative sparse nella regione in occasione della festa degli innnamorati. Nello specifiso sono in programma sei visite tematiche con focus sull'amore, organizzate anche e soprattutto nella Tuscia.

