San Valentino noi commercianti snobbati

Questa settimana a Jesi le voci dei commercianti si sono fatte sentire forte. Mentre l’amministrazione annuncia luci suggestive e campagna di selfie per San Valentino, i negozianti si sentono esclusi. Avevano proposto loro un’installazione luminosa con la scritta ‘I love Jesi’ davanti al teatro Pergolesi, e ora vedono che la giunta preferisce altri interventi senza coinvolgerli direttamente. La differenza tra proposte e decisioni appare evidente, e i commercianti chiedono più attenzione.

La giunta Fiordelmondo pensa e annuncia un’illuminazione suggestiva della parte più antica del centro per San Valentino e una campagna di selfie e ‘foto cartolina’, ma ‘snobba’ i commercianti che nelle scorse settimane avevano lanciato una proposta analoga con tanto di installazione luminosa (a loro spese) della scritta ‘I love Jesi’ davanti al teatro Pergolesi. "Avevamo pensato e proposto all’amministrazione comunale – spiega la presidente dell’associazione di commercianti JesiCentro Alessandra Sassaroli - di realizzare per il mese di febbraio, in virtù del fatto che si tratta di mese un po’ più calmo dal punto di vista lavorativo, "il mese dell’amore" installando per tutto il mese la scritta "I love Jesi" (già utilizzata per il Natale negli anni scorsi) a nostre spese in piazza della Repubblica, davanti alla fontana dei leoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "San Valentino, noi commercianti snobbati" Approfondimenti su Jesi Comune San Valentino, cena spettacolo 'A Rosa e Valentino al Vic' Street Il 14 febbraio, presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, si tiene la cena spettacolo A San Giustino Valdarno i commercianti fanno squadra Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Jesi Comune Argomenti discussi: San Valentino, noi commercianti snobbati; Galbiate, le luminarie di Natale si trasformano in cuori per San Valentino; Cento cuori a Somma: San Valentino celebra l’amore per la vita; Porto San Giorgio, a San Valentino l’amore va in piazza: selfie per offrire l’assist al commercio. San Valentino, noi commercianti snobbatiLa Giunta annuncia un’illuminazione suggestiva, il presidente dei negozianti: L’avevamo proposta: non ci hanno mai chiamato ... ilrestodelcarlino.it Cento cuori a Somma: San Valentino celebra l’amore per la vitaUn allestimento speciale al castello, ma non solo. L'iniziativa di La Somma di noi è anche un messaggio di cura e attenzione alla vita da salvaguardare ... varesenews.it

