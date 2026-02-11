San Valentino di solidarietà con i fotografi di Confartigianato Palermo

Nel giorno di San Valentino, Palermo si mette in gioco e sceglie di dedicare il suo amore ai fotografi di Confartigianato. La città si è unita in un gesto di solidarietà, trasformando una giornata romantica in un’occasione per sostenere chi lavora nel settore. Un modo per mostrare vicinanza e riconoscenza a chi, tra scatti e foto, racconta Palermo ogni giorno.

Nel giorno dedicato all’amore, Palermo sceglie di trasformare San Valentino in un gesto concreto di solidarietà. Il 14 febbraio, in Piazza Castelnuovo, dalle 10 alle 19, i fotografi di Confartigianato Imprese Palermo lasceranno i propri studi per incontrare i cittadini e mettere il loro talento.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Palermo San Valentino Confartigianato Palermo organizza l'assemblea dei fotografi di Palermo il 26 gennaio Il 26 gennaio, Confartigianato Palermo organizza l'assemblea dei fotografi della città. Palermo per Gaza: San Valentino tra arte, storia e solidarietà con tour guidato a sostegno di Medici Senza Frontiere. Palermo si trasforma in un palcoscenico di solidarietà per Gaza. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Palermo San Valentino Argomenti discussi: Per un San Valentino tra amore e solidarietà; Bigliettini e solidarietà, San Valentino tra i banchi di scuola; Un amore di Kalsa: per San Valentino tour guidato in solidarietà con Gaza; San Valentino che cresce: amore e solidarietà fioriscono insieme. San Valentino per Gaza, tour guidato della Kalsa come iniziativa di solidarietàIl 14 febbraio, in occasione di San Valentino festa degli innamorati, le guide turistiche di Guides for Gaza Sicilia organizzano una passeggiata dal titolo Un amore di Kalsa per sensibilizzare […] ... blogsicilia.it Etruria Retail a San Valentino parla di diritti e solidarietà con la campagna Non sei solan occasione di San Valentino, Etruria Retail rilancia Non sei sola, la campagna dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. distribuzionemoderna.info San Valentino è alle porte e la città di Torino lo sa di Hicham Khaloui - facebook.com facebook Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.