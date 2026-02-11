San Valentino di arte e poesia alla Fondazione Balestra nel weekend l' omaggio alla storia di Tito e Anna

La Fondazione Tito Balestra di Longiano apre le sue porte nel weekend di San Valentino per celebrare l’amore attraverso arte e poesia. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, il museo ospita un percorso speciale che invita i visitatori a scoprire la storia di Tito e Anna, intrecciando emozioni e creatività. Un’occasione per vivere un’esperienza diversa, tra opere d’arte e versi poetici, in un’atmosfera romantica e intima.

In occasione di San Valentino, la Fondazione Tito Balestra di Longiano invita il pubblico a vivere sabato 14 e domenica 15 febbraio un'esperienza speciale al museo, un percorso che unisce arte, poesia e amore. Il filo conduttore dell'evento sarà è l'amore stesso, quello concreto e quotidiano, che Balestra ha vissuto e raccontato attraverso la sua vita e le sue opere. Anna, la donna a cui il poeta dedicò i suoi versi più intensi, diventa per l'occasione il cuore dell'iniziativa: la loro storia d'amore si trasforma in guida per un percorso che celebra i sentimenti più autentici. Ad aprire la visita sarà la lettura di una poesia di Tito Balestra dedicata ad Anna, che Tonino Guerra definì "la più bella poesia d'amore del Novecento".

