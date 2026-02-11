San Pio interventi complessi ridanno la vista a due pazienti

L’AORN San Pio di Benevento ha appena completato due interventi complessi che hanno ridato la vista a due pazienti. I medici hanno lavorato con grande precisione, e i risultati sono stati sorprendenti. La direzione dell’ospedale conferma che si tratta di operazioni all’avanguardia, realizzate grazie a tecniche avanzate e a un team specializzato. La notizia circola ora tra i cittadini, entusiasti di vedere miglioramenti così concreti nella salute visiva.

L'AORN SAN PIO di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante in prima linea per la chirurgia dell'occhio. Sono stati eseguiti per la prima volta, presso la UOC Oculistica, due interventi ad alta complessità che hanno restituito la vista a pazienti o salvato occhi a rischio. Il primo caso riguarda un paziente di 62 anni arrivato in pronto soccorso con un corpo estraneo metallico di ben 3mm che aveva perforato il bulbo oculare ed era penetrato in camera vitrea. E' stata eseguita una vitrectomia ed il corpo estraneo è stato rimosso dalla camera anteriore dell'occhio, dopo aver rimosso il cristallino con una tecnica "a bulbo chiuso" che prevede la creazione di un'apertura della cornea di soli 2.

