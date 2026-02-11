San Giovanni Rinviato l’evento con Paolo di Paolo

Questa settimana a San Giovanni Valdarno è stato rinviato l’incontro con lo scrittore Paolo Di Paolo, previsto per venerdì 13 febbraio alle 17,30. La data del nuovo appuntamento non è ancora stata comunicata. La rassegna “Scrittori in Circolo” si ferma temporaneamente, lasciando i partecipanti in attesa di sapere quando si potrà recuperare l’appuntamento.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – È stato rinviato a data da destinarsi l’incontro con lo scrittore Paolo Di Paolo, in programma venerdì 13 febbraio alle 17,30 a Palomar – Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno, nell’ambito della rassegna “Scrittori in Circolo” promossa dalla Rete Documentaria Aretina. Il rinvio si è reso necessario a causa di un imprevisto impegno dell’autore. La nuova data dell’appuntamento sarà comunicata non appena possibile dall'amministrazione sangiovannese. L'evento di venerdì sarebbe stato dedicato al suo volume “Un mondo nuovo tutti i giorni. Piero Gobetti, una vita al presente”, un ritratto intenso e partecipe di Piero Gobetti, intellettuale antifascista e protagonista del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’incontro con lo scrittore Paolo Di Paolo previsto per venerdì a Palomar è stato rimandato.

