Su Amazon è in corso una promozione che mette il Samsung Galaxy Watch 8 da 40 millimetri a meno di 260 dollari. Il modello con connettività Bluetooth e Wi-Fi si può acquistare a un prezzo molto più basso rispetto al solito. Chi cerca un orologio intelligente di ultima generazione può approfittarne subito, perché l’offerta sembra durare poco.

il samsung galaxy watch 8 da 40 mm con connettività bluetooth e wifi è al centro di una promozione su amazon. tra i migliori smartwatch del 2025, questa variante in offerta riduce il prezzo a 259,99 USD, rispetto al prezzo pieno di 349,99 USD. l’occasione non richiede contratti, acquisti di telefono o programmi di scambio, offrendo una possibilità pratica per ottenere un dispositivo avanzato senza vincoli. galaxy watch 8 in offerta: prezzo e caratteristiche. la versione da 40 mm BluetoothWi?Fi è disponibile a 259,99 USD, con una diminuzione di prezzo significativa rispetto al listino originale di 349,99 USD. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy watch 8 ancora disponibile a meno di 260 dollari

Samsung ha lanciato il Galaxy Watch 8 a 259,99 dollari.

