Salvini vuole bloccare gli scioperi degli aerei e rinviarli a dopo le Olimpiadi

Matteo Salvini si prepara a bloccare gli scioperi nel settore aereo previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo. Il ministro dell’Interno vuole rinviarli al termine delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Milano-Cortina, per evitare disagi durante l’evento sportivo. La decisione ha già fatto discutere tra lavoratori e sindacati, che temono ripercussioni sui loro diritti.

Matteo Salvini è pronto a bloccare gli scioperi del trasporto aereo del 16 febbraio e 7 marzo e a rinviare tutto dopo i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Milano-Cortina. A sollevare la questione il Garante sugli scioperi, che ha sottolineato i rischi per la libertà di circolazione e ha chiesto di spostare le mobilitazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha chiesto al ministro Matteo Salvini di posticipare gli scioperi dei piloti e del personale aeroportuale previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo.

Il 2026 si apre con segnali di possibili scioperi nel settore dei trasporti, coinvolgendo treni, aerei e taxi.

Argomenti discussi: Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla Meloni: ecco perché esce dal Carroccio; Treni in tilt, Salvini: Attentato; Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, Salvini: Attentato, qualcuno vuole male all’Italia; Giallo a Bologna, anziana segregata in casa da giorni con una sbarra alla porta: salvata.

Salvini: 'Gli autovelox sono 4mila, la metà omologati'Quella sugli autovelox è un'operazione trasparenza che ho voluto da Ministro, da genitore, nel nome della sicurezza stradale, e da automobilista. Non c'era un censimento, cioè non si sapeva quanti fo ... ansa.it

L'avvertimento di Salvini ai vannacciani: "Serve l'obbligo di mandato. Se esci dal partito ti dimetti". Il leader del Carroccio vuole cambiare l'articolo 67 della Costituzione. Di Riccardo Carlino - facebook.com facebook

#Salvini non vuole toccare i soldi del SUO ponte per aiutare i siciliani a mettere in sicurezza #Niscemi e il territorio devastato.Ricordo che è vicecapo del governo.Grande senso di responsabilità o opportunismo capriccioso x.com