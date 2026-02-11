Salvini e Vannacci visti da Putin votare per Kyiv col cuore a Mosca

I leader italiani Salvini e Vannacci sono finiti nel mirino di Putin, che li ha visti come simboli di una certa linea politica. Ieri sera, al Cremlino, si sono svolte riunioni che hanno lasciato molti a bocca aperta, con scene di vita quotidiana che sembrano uscite da un film. In questo clima, alcuni italiani sembrano votare con il cuore per Kyiv, ma il loro pensiero sembra ancora legato a Mosca.

Scene di vita quotidiana da un Cremlino immaginario (ma fin troppo realistico). Fedeltà dichiarate e voti imbarazzati sull'Ucraina. Putin osserva la confusione dei sovranisti italiani Scene di vita quotidiana dalla sala riunioni più incompresa in Occidente. Mosca, Cremlino, ieri sera. Nell'ufficio che fu di Stalin – ma con un gusto nell'arredamento oggi sensibilmente migliorato, va detto, almeno per quanto riguarda i tappeti uzbeki – Vladimir Vladimirovic Putin fissa due fascicoli aperti sulla scrivania di mogano. Due fotografie. Due italiani. A sinistra, in una cartellina con l'intestazione "Operazione Mojito", c'è Matteo Salvini immortalato davanti alla Piazza Rossa in un celebre pellegrinaggio.

