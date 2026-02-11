Salvini | Attacchi alle ferrovie un attacco all’Italia chiederemo risarcimenti milionari

Nei primi mesi del 2025 si sono moltiplicati gli attacchi alle ferrovie italiane. Le linee delle Ferrovie dello Stato hanno subito 49 sabotaggi, quasi cinque volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando furono 9, e nessuno nel 2023. Salvini non ha nascosto la sua rabbia e ha promesso risarcimenti milionari, definendo gli attacchi un vero e proprio golpe contro il Paese. La situazione è diventata insostenibile, e ora si cerca di capire come fermare questa escalation di violenza.

Nel 2025 si è registrato un preoccupante aumento dei sabotaggi alle infrastrutture dei trasporti: secondo i dati del Viminale, le linee delle Ferrovie dello Stato hanno subito 49 attentati, contro i 9 del 2024 e nessuno nel 2023. «I dati sui sabotaggi alle linee ferroviarie sono inquietanti e confermano le preoccupazioni già manifestate», ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. «Questi 49 casi rappresentano un attacco all'Italia che non resterà impunito. Oltre al carcere chiederemo risarcimenti milionari, a tutela dei passeggeri danneggiati». L'allarme arriva anche da Bologna, dove la Digos ha trasmesso alla Procura una comunicazione relativa al danneggiamento dei cavi dell'alta velocità nel nodo ferroviario cittadino.

