Salute Pellacani Sidemast | Ci sono soluzioni per eczema cronico delle mani

Il dermatologo Pellacani rassicura i pazienti con eczema cronico delle mani. Durante un intervento, ha sottolineato che ci sono soluzioni pratiche e efficaci. Ricorda che non bisogna nascondere il problema, ma affrontarlo, per evitare complicazioni più serie.

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "E' importantissimo accendere i riflettori su questa patologia per far capire ai pazienti che ci sono soluzioni, che ci sono strade che bisogna percorrere, che non è un problema da sopportare o addirittura nascondere, con le conseguenze che questo potrebbe comportare". Così Giovanni Pellacani, presidente Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse) e professore dell'università Sapienza di Roma, intervenendo per la campagna di informazione e sensibilizzazione 'Prendi in mano la tua vita' promossa da Leo Pharma con il patrocinio dell'associazione pazienti Andea, di Sidemast e Sidapa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’eczema cronico delle mani colpisce molti lavoratori e non solo.

Questa mattina a Roma è partita una nuova campagna di sensibilizzazione sull’eczema cronico.

