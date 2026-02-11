Safari Sarajevo in streaming | il film sbarca sul web ecco dove guardarlo
Cittadini internazionali, ricchi “turisti”, avrebbero pagato ingenti somme di denaro per avere l'opportunità di sparare ai civili nell’assedio di Sarajevo, durante la sanguinosa guerra civile nei Balcani nei primi anni ‘90: è questa la denuncia di “Sarajevo Safari”. Il documentario del 2022 del.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Le indagini sul “Sarajevo Safari” chiamano in causa anche il presidente serbo Vucic
Sarajevo Safari, in streaming il docu sui cecchini da weekendRoma, 10 feb. (askanews) - Cittadini internazionali, ricchi 'turisti', avrebbero pagato ingenti somme di denaro per avere l'opportunità di sparare ... spettacoli.tiscali.it
Interrogato il presunto cecchino di Sarajevo: "Nessun safari umano, mai stato". Ma si indaga sui viaggi interrotti dai servizi x.com
L'inchiesta sui «safari umani», il presunto «cecchino di Sarajevo» interrogato a Milano dai pm: «Non è vero nulla» - facebook.com facebook
