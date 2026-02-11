Sacra Famiglia si accendono le antenne

Nella zona della Sacra Famiglia di Osimo si sono accese le antenne di telefonia mobile. In poche ore, una maxi antenna è comparsa in via Tonnini, cambiando radicalmente lo skyline del quartiere. I residenti si sono trovati davanti a un’improvvisa installazione che ha sollevato diverse polemiche. Nessuno si aspettava una modifica così repentina, che ha portato subito le prime proteste tra chi teme l’impatto sulla salute e chi si domanda se sia stata rispettata la procedura. La situazione resta calda, e presto si saprà se l’am

Lo skyline nella zona della Sacra Famiglia di Osimo è stato modificato dalla maxi antenna di telefonia mobile che è sorta nel giro di poche ore in via Tonnini. Stessa cosa in via Molino Mensa, dove sono state rifatte le fondamenta nel punto autorizzato originariamente per l'impianto, a circa due metri di distanza, rimontato il palo, e sistemate anche le parabole. Il tutto nonostante il ricorso in atto. "Nell'ottica della trasparenza e del coinvolgimento dei Consigli di quartiere in riferimento alle tematiche più sentite dai cittadini, comunichiamo l'avvenuta attivazione dell'antenna 5G di via Tonnini da parte della compagnia telefonica Iliad e dell'antenna 5g di via Molino Mensa da parte di Wind3.

