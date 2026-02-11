Sabotaggio della linea Milano-Tirano | indaga sezione antiterrorismo della procura

La procura di Milano sta indagando sull’incendio che ha danneggiato la linea ferroviaria tra Milano e Tirano, ad Abbadia Lariana. L’incendio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì e ora gli inquirenti cercano di capire se si tratta di un atto doloso o di un sabotaggio legato a motivi di terrorismo. Le autorità hanno aperto un fascicolo e stanno ascoltando testimoni, mentre i tecnici verificano i danni e le cause dell’incendio. La linea, importante per i collegamenti tra Milano e la Valtellina

Sta indagando la sezione antiterrorismo della Procura di Milano sull’incendio avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 11 febbraio ad Abbadia Lariana (Lecco), sulla linea ferroviaria che collega Milano alla Valtellina, sede di gara delle Olimpiadi. L’ipotesi al vaglio di inquirenti e.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano Tirano Milano Cortina, presunto sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano: indaga l’antiterrorismo La procura di Milano sta indagando su un incendio scoppiato nella notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Olimpiadi Milano Cortina, sabotaggio sulla linea ferroviaria per la Valtellina: indaga l’antiterrorismo Nella notte, la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano è stata sabotata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Tirano Argomenti discussi: Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Bologna, sabotaggio alla linea ferroviaria e caos treni: Cavi danneggiati, l'ipotesi di un atto anarchico contro i Giochi, a Pesaro cabina incendiata. Salvini: Atto di delinquenza; Milano Cortina, ancora una rivendicazione anarchica per i sabatoggi alle ferrovie. Milano Cortina, presunto sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano: indaga l'antiterrorismoLa sezione Antiterrorismo della Procura di Milano indaga sul'incendio avvenuto la scorsa notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Dopo gli accertamenti della Digos e della Polizia ferroviaria ... adnkronos.com Sabotaggio della linea Milano-Tirano: indaga sezione antiterrorismo della procuraInquirenti e investigatori stanno facendo accertamenti sull'incendio che è divampato nella notte di mercoledì a Abbadia Lariana (Lecco), sulla linea ferroviaria che collega Milano alla Valtellina ... milanotoday.it Prevale la cautela sulle #Borse europee che tirano il fiato dopo la corsa della vigilia. #Milano azzera i guadagni sul finale e chiude a -0,04%. Grande protagonista di giornata è il settore del #lusso. x.com Lo sapevi che… Il 9 febbraio 1810 nacque a Villa di Tirano Luigi Torelli, patriota protagonista delle Cinque Giornate di Milano, poi senatore del Regno d’Italia e Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio . Fu proprio lui a issare, il 20 marzo 1848, il - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.