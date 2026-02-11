Sabotaggio della linea Milano-Tirano | indaga sezione antiterrorismo della procura

Da milanotoday.it 11 feb 2026

La procura di Milano sta indagando sull’incendio che ha danneggiato la linea ferroviaria tra Milano e Tirano, ad Abbadia Lariana. L’incendio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì e ora gli inquirenti cercano di capire se si tratta di un atto doloso o di un sabotaggio legato a motivi di terrorismo. Le autorità hanno aperto un fascicolo e stanno ascoltando testimoni, mentre i tecnici verificano i danni e le cause dell’incendio. La linea, importante per i collegamenti tra Milano e la Valtellina

Sta indagando la sezione antiterrorismo della Procura di Milano sull’incendio avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 11 febbraio ad Abbadia Lariana (Lecco), sulla linea ferroviaria che collega Milano alla Valtellina, sede di gara delle Olimpiadi. L’ipotesi al vaglio di inquirenti e.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

